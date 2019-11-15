Встречу с Трампом Путин пока не планирует

22:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пока не планирует встречаться с президентом США Дональдом Трампом.

"У нас встреча не планируется", - сказал российский лидер, отвечая в четверг на вопросы журналистов по итогам саммита БРИКС.