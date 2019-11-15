Россия готова дать Украине скидку на газ 25% при прямых поставках - Путин

23:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова к сотрудничеству с Украиной как по транзиту, так и по поставке ей газа, при этом его цена может быть ниже текущей на 25%. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.

"Есть там такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита, мы уже много раз говорили, мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы <...>. Но мы же говорили о том, что если напрямую поставлять, то мы можем снизить цену на 25%", - сказал он.