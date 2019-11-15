Путин: Риск прекращения транзита газа через Украину существует, наверно...
23:30 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
"Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях. Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде <...>. Бред какой- то. Обостряют ситуацию, зачем?" - сказал президент.
При этом он отметил, что Россия готова к заключению соглашений по любому законодательству. "Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство <...>. Смогут они это сделать в оставшийся период времени - ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных рисках для транзита газа через Украину в условиях истечения текущего контракта 31 декабря.
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