0
0
51
НОВОСТИ

Путин: Риск прекращения транзита газа через Украину существует, наверно...

23:30 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.

"Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях. Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде <...>. Бред какой- то. Обостряют ситуацию, зачем?" - сказал президент.

При этом он отметил, что Россия готова к заключению соглашений по любому законодательству. "Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство <...>. Смогут они это сделать в оставшийся период времени - ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных рисках для транзита газа через Украину в условиях истечения текущего контракта 31 декабря.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

23:50 14.11.2019
Президент России заявил, что критика в отношении власти должна быть
0
44
23:10 14.11.2019
Россия готова дать Украине скидку на газ 25% при прямых поставках - Путин
0
113
22:45 14.11.2019
Путин признал вклад Трампа и США в борьбе с терроризмом в Сирии
0
130
22:42 14.11.2019
Встречу с Трампом Путин пока не планирует
0
129
21:32 14.11.2019
Мультсериал "Ну, погоди!" может вскоре пополниться новыми эпизодами
0
212
21:30 14.11.2019
Росстат подсчитал, на сколько выросло в России число пенсионеров с 2012 года
0
214
21:26 14.11.2019
Франция введет в действие чрезвычайный план решения проблем в здравоохранении
0
212
20:10 14.11.2019
Миллер - Европе: "Розовая" зима, о которой сейчас говорят, не просматривается...
0
282
19:43 14.11.2019
Комиссия Госдумы обнаружила в 19 субъектах РФ попытки иностранного вмешательства
0
282
17:40 14.11.2019
Новые власти Боливии признали Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы - Франс Пресс
0
365

Возврат к списку