США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35 - WSJ
09:05 15.11.2019 Источник: Газета.Ru
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Соответствующее обращение они направили министру обороны Египта Мухаммеду Ахмеду Заки.
Сообщается, что Помпео и Эспер призвали его отменить сделку по покупке этих российских военных самолетов. В послании отмечается, что данная cделка усложнит предоставление военной помощи Египту со стороны США.
Как известно, до этого американская сторона уже предоставила Египту миллиарды долларов, а также продала Каиру истребители F-16 и прочую военную технику.
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