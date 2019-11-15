Под контроль России перешла оставленная американцами военная база в Сирии
10:05 15.11.2019 Источник: Российская газета
Военная полиция России взяла под охрану аэродром в районе населенного пункта Метрас на севере Сирии. Ранее там находилась американская база. В среду, 13 ноября, американские военные спешно покинули ее территорию.
"Наше подразделение приступило к охране важных инфраструктурных объектов. Территорию проверяют саперы. Неизвестно, какие ловушки могли оставить бывшие хозяева", - рассказали в Минобороны РФ. "РГ"
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