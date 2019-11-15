Москва и Пекин поставили перед собой задачу увеличить товарооборот до $200 млрд - Путин
10:20 15.11.2019 Источник: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин заявил, что увеличение товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд в год является реалистичной задачей. Соответствующее видео обнародовано на официальном сайте Кремля.
Он отметил, что Китай и Россия уже пересекли по данному показателю отметку в $100 млрд в год. «108 миллиардов у нас получилось по прошлому году», — уточнил Путин. Путин добавил, что Москва и Пекин поставили перед собой задачу увеличить товарооборот до $200 млрд. По его словам, работа в этом направлении уже ведется. Газета.Ru
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