Москва и Пекин поставили перед собой задачу увеличить товарооборот до $200 млрд - Путин

10:20 Источник: Газета.Ru

Президент России Владимир Путин заявил, что увеличение товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд в год является реалистичной задачей. Соответствующее видео обнародовано на официальном сайте Кремля.

Он отметил, что Китай и Россия уже пересекли по данному показателю отметку в $100 млрд в год. «108 миллиардов у нас получилось по прошлому году», — уточнил Путин. Путин добавил, что Москва и Пекин поставили перед собой задачу увеличить товарооборот до $200 млрд. По его словам, работа в этом направлении уже ведется. Газета.Ru