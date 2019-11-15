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Водительское удостоверение Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей

10:32 15.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Водительское удостоверение Леонида Брежнева продали за 1,5 млн рублей. Также в комплекте шёл талон предупреждений, отметки о нарушениях водителя отсутствуют.

Оба документа представляют собой «уникальные материалы музейного уровня», сообщает аукционный дом «Литфонд».

Удостоверение давало право генеральному секретарю ЦК КПСС на управление транспортом любого вида.

Документы были выданы в 1976 году, однако сохранились «в отличном состоянии», так как заламинированы. В описании отмечено, что это был «шуточный подарок» от министра МВД Николая Щёлокова.

О том, кто стал обладателем лота, не сообщается.  Говорит Москва

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