Водительское удостоверение Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей
10:32 15.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Водительское удостоверение Леонида Брежнева продали за 1,5 млн рублей. Также в комплекте шёл талон предупреждений, отметки о нарушениях водителя отсутствуют.
Оба документа представляют собой «уникальные материалы музейного уровня», сообщает аукционный дом «Литфонд».
Удостоверение давало право генеральному секретарю ЦК КПСС на управление транспортом любого вида.
Документы были выданы в 1976 году, однако сохранились «в отличном состоянии», так как заламинированы. В описании отмечено, что это был «шуточный подарок» от министра МВД Николая Щёлокова.
О том, кто стал обладателем лота, не сообщается. Говорит Москва
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