Водительское удостоверение Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Водительское удостоверение Леонида Брежнева продали за 1,5 млн рублей. Также в комплекте шёл талон предупреждений, отметки о нарушениях водителя отсутствуют.

Оба документа представляют собой «уникальные материалы музейного уровня», сообщает аукционный дом «Литфонд».



Удостоверение давало право генеральному секретарю ЦК КПСС на управление транспортом любого вида.



Документы были выданы в 1976 году, однако сохранились «в отличном состоянии», так как заламинированы. В описании отмечено, что это был «шуточный подарок» от министра МВД Николая Щёлокова.



О том, кто стал обладателем лота, не сообщается. Говорит Москва

