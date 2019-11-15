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Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

10:00 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в пользу РФ. Об этом сообщила в пятницу президентская пресс-служба.

"Помилование предоставлено в соответствии с рекомендациями комиссии по помилованию и на основании принятых парламентом поправок к Уголовному кодексу [Литвы], предоставляющих главе государства такое право", - отметила пресс-служба.

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