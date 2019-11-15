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НОВОСТИ

Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота - командующий ВМС Украины

11:05 15.11.2019 Источник: Известия

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил, что Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в эксплуатацию корабли — носители крылатых ракет «Калибр» и установив зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщила 14 ноября пресс-служба минобороны Украины.

«За пять лет, начиная с 2014 года, Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет «Калибр» дальнего действия», — отметил адмирал во время своего выступления на Международной конференции по морской безопасности в Одессе.

По его словам, суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, а к концу следующего года он вырастет до 168 ракет. При этом, по его словам, Россия создала в регионе глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны, усилила систему ПВО новыми установками С-400, а также увеличила авиационный парк за счет поставок новых истребителей и бомбардировщиков.

По мнению Воронченко, Россия фактически открыла еще один фронт агрессии против Украины — морской.  Известия

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