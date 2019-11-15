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Водка с ароматическими добавками может попасть под запрет

11:32 15.11.2019 Источник: Известия

Производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками может прекратиться с 2021 года. Дело в том, что новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» не предусматривает их использование. Производители предложили Минфину скорректировать документ, сняв эти ограничения. «Известия» ознакомились с инициативами отрасли. 

Если водка с элементами декора — сусальным золотом, монетами, марками — не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков, считают эксперты.

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