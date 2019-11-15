Водка с ароматическими добавками может попасть под запрет
11:32 15.11.2019 Источник: Известия
Если водка с элементами декора — сусальным золотом, монетами, марками — не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков, считают эксперты.
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