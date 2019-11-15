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Польша может наложить вето на бюджет ЕС, если сокращение расходов будет чрезмерным

12:00 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский не исключил, что Варшава наложит вето на новый финансовый план ЕС на ближайшие семь лет, если сокращение расходов чрезмерно затронет республику. Об этом он написал в пятницу в "Твиттере".

По оценкам польского евродепутата, сокращения могут достигать до 1/4 средств европейских фондов.

"Сокращения, предложенные Европейской комиссией в семилетнем бюджете ЕС, особенно затрагивают страны Центральной Европы. Кроме того, существуют дополнительные сокращения, основанные на произвольной и политически мотивированной оценке так называемого верховенства закона. В случае Польши сокращения составляют 23%. Это причина для вето, а бюджет требует единогласия", - написал Сариуш- Вольский.

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