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Россию покинули двое фигурантов дела ФИАНа

12:05 15.11.2019 Источник: Газета.Ru

Двое фигурантов дела ФИАНа – сотрудник этого института, оптик Сергей Канорский и его дочь Ольга Канорская, директор ООО «Триоптикс», получили гражданство Израиля и уехали в эту страну. Об этом «Газете.Ru» сообщила Ольга Канорская. Ранее они вместе с директором ФИАНа Николаем Колачевским были привлечены в качестве свидетелей по делу о контрабанде оптических изделий якобы двойного назначения.

«Отцу на единственном допросе сказали – мы знаем, что у вас есть миграционные визы, не смейте уезжать. Исходя из того, как развиваются дела, в ближайшее время мы возвращаться не собираемся. То, что после этого в отношении дела последуют какие-то действия, это очевидно, — рассказала Канорская. — За то, что хороший ученый уехал из России, спасибо ФСБ».

По ее словам, лаборатория фирмы до сих пор опечатана, работа прекращена. 24 октября по факту попытки контрабанды оптических стекол было возбуждено уголовное дело, 30 октября обыски прошли в помещениях ФИАНа на Ленинском проспекте и в Троицке. Ранее известный специалист в области лазерной физики Ефим Хазанов рассказал «Газете.Ru», что из-за дела ФИАНа некоторые иностранные ученые уже боятся ехать в Россию.

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