0
0
143
НОВОСТИ

Дамаск согласен принять курдов в ряды сирийской армии, но они к этому не готовы - Асад

12:20 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Сирии готовы принять в свою армию курдские отряды, чтобы дать отпор Турции на севере Сирии, однако курды пока не готовы к этому. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

Асад отметил, что после подписания Россией и Турцией меморандума Министерство обороны Сирии официально готово принять бойцов курдских отрядов самообороны в состав своей армии в рамках программ, которые будут учитывать особенности этого региона. "Однако ответ, который, как следует понимать, был официальным, таков: они (курды - прим. ТАСС) сейчас не готовы присоединяться к сирийской армии и намерены сохранить при себе оружие в данных регионах", - сказал Асад.

По его словам, Дамаск при помощи российской стороны пытается убедить курдские отряды "в том, что присоединение к сирийской армии и борьба против турецких захватчиков является верной и правильной позицией для возвращения территорий, потерянных на севере Сирии".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.11.2019
ФСИН сменит формат работы со СМИ
0
42
13:20 15.11.2019
Качеством отечественных продуктов недовольны 12% россиян - опрос
0
69
13:05 15.11.2019
Пилот севшего в поле А321 рассказал, что перестал представляться пассажирам
0
96
13:00 15.11.2019
СК предъявил обвинение гендиректору ЧОП после стрельбы в колледже в Благовещенске
0
92
12:32 15.11.2019
В тройку популярных в РФ иностранных валют вошел белорусский рубль - опрос
0
130
12:05 15.11.2019
Россию покинули двое фигурантов дела ФИАНа
0
202
12:00 15.11.2019
Польша может наложить вето на бюджет ЕС, если сокращение расходов будет чрезмерным
0
208
11:32 15.11.2019
Водка с ароматическими добавками может попасть под запрет
0
197
11:20 15.11.2019
Лидер британских лейбористов пообещал сделать интернет бесплатным, если победит на выборах
0
187
11:05 15.11.2019
Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота - командующий ВМС Украины
0
230

Возврат к списку