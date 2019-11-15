Дамаск согласен принять курдов в ряды сирийской армии, но они к этому не готовы - Асад
12:20 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Сирии готовы принять в свою армию курдские отряды, чтобы дать отпор Турции на севере Сирии, однако курды пока не готовы к этому. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.
Асад отметил, что после подписания Россией и Турцией меморандума Министерство обороны Сирии официально готово принять бойцов курдских отрядов самообороны в состав своей армии в рамках программ, которые будут учитывать особенности этого региона. "Однако ответ, который, как следует понимать, был официальным, таков: они (курды - прим. ТАСС) сейчас не готовы присоединяться к сирийской армии и намерены сохранить при себе оружие в данных регионах", - сказал Асад.
По его словам, Дамаск при помощи российской стороны пытается убедить курдские отряды "в том, что присоединение к сирийской армии и борьба против турецких захватчиков является верной и правильной позицией для возвращения территорий, потерянных на севере Сирии".
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