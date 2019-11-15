СК предъявил обвинение гендиректору ЧОП после стрельбы в колледже в Благовещенске
13:00 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие предъявило обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, гендиректору частного охранного предприятия "Сириус-А" после стрельбы, устроенной студентом в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Амурской области генеральному директору частной охранной организации "Сириус-А" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сообщили в СК.
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