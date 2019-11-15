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Пилот севшего в поле А321 рассказал, что перестал представляться пассажирам

13:05 15.11.2019 Источник: РБК

Командир аварийно севшего на кукурузное поле лайнера А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полета. Об этом он сообщил в интервью телекомпании «КТВ-Луч».

По словам Юсупова, после аварийной посадки люди начали слишком эмоционально реагировать на его имя.

«Это вызывает ажиотаж в салоне», — пояснил пилот, отметив, что среди пассажиров самолета не должно быть волнения. Юсупов сообщил, что спустя месяц после аварийной посадки опять начал называть свое имя находящимся в салоне людям, однако это вызвало «особый трепет», когда самолет оказался в зоне турбулентности. Тогда пилот снова решил не представляться пассажирам.  РБК

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