Качеством отечественных продуктов недовольны 12% россиян - опрос
13:20 15.11.2019 Источник: RNS
Качество российских продуктов оставляет желать лучшего по мнению 12% опрошенных Роскачеством и агентством OMI россиян.
«12% опрошенных ... отметили, что российские продукты безопасны, но их качество оставляет желать лучшего, еще 12% придерживаются мнения, что западные продукты лучше, чем российские», – говорится в сообщении Роскачества.
Согласно исследованию, 76% респондентов считают, что отечественные продукты питания ничем не уступают зарубежным, ввоз которых в Россию запрещен в связи с введением продовольственных контрсанкций. При этом 26% респондентов отметили, что товары отечественного производства лучше иностранных.
«Самой волнующей» категорией товаров россияне назвали молочную продукцию. Наличие проблем с ее качеством отметили 30% опрошенных. «На втором месте по уровню страхов потребителей ... расположились мясо и птица (23%), на третьем месте – рыба (19%). RNS
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