0
0
42
НОВОСТИ

Качеством отечественных продуктов недовольны 12% россиян - опрос

13:20 15.11.2019 Источник: RNS

Качество российских продуктов оставляет желать лучшего по мнению 12% опрошенных Роскачеством и агентством OMI россиян.

«12% опрошенных ... отметили, что российские продукты безопасны, но их качество оставляет желать лучшего, еще 12% придерживаются мнения, что западные продукты лучше, чем российские», – говорится в сообщении Роскачества.

Согласно исследованию, 76% респондентов считают, что отечественные продукты питания ничем не уступают зарубежным, ввоз которых в Россию запрещен в связи с введением продовольственных контрсанкций. При этом 26% респондентов отметили, что товары отечественного производства лучше иностранных.

«Самой волнующей» категорией товаров россияне назвали молочную продукцию. Наличие проблем с ее качеством отметили 30% опрошенных. «На втором месте по уровню страхов потребителей ... расположились мясо и птица (23%), на третьем месте – рыба (19%).  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.11.2019
ФСИН сменит формат работы со СМИ
0
42
13:05 15.11.2019
Пилот севшего в поле А321 рассказал, что перестал представляться пассажирам
0
96
13:00 15.11.2019
СК предъявил обвинение гендиректору ЧОП после стрельбы в колледже в Благовещенске
0
92
12:32 15.11.2019
В тройку популярных в РФ иностранных валют вошел белорусский рубль - опрос
0
130
12:20 15.11.2019
Дамаск согласен принять курдов в ряды сирийской армии, но они к этому не готовы - Асад
0
162
12:05 15.11.2019
Россию покинули двое фигурантов дела ФИАНа
0
202
12:00 15.11.2019
Польша может наложить вето на бюджет ЕС, если сокращение расходов будет чрезмерным
0
208
11:32 15.11.2019
Водка с ароматическими добавками может попасть под запрет
0
197
11:20 15.11.2019
Лидер британских лейбористов пообещал сделать интернет бесплатным, если победит на выборах
0
187
11:05 15.11.2019
Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота - командующий ВМС Украины
0
230

Возврат к списку