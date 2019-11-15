ФСИН сменит формат работы со СМИ

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ФСИН объявила о смене формата работы со СМИ. Как заявил «Говорит Москва» замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, он больше не будет давать комментариев, все запросы следует направлять письменно в пресс-службу ведомства.

«Лично я комментариев давать больше не буду, но это не от неуважения к вам. Просто у нас меняется формат работы — теперь по всем интересующим вас вопросам вы обращайтесь, пожалуйста, письменно в нашу пресс-службу. И вам в течение семи дней будет направлен письменный ответ».



Максименко пояснил, что от стыда порой не знает, как комментировать новости о преступлениях сотрудников ФСИН.



«Изменение формата — это, по большому счёту, к лучшему. Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключённого, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она всё стерпит. И на любой вопрос вам ответят с уважением, письменно, в течение семи дней».



Замдиректора службы пообещал, что ведомство останется открытым для прессы.



«Одно хочу сказать совершенно точно: вектор на открытость и прозрачность ФСИН остаётся неизменным, меняется только формат общения. Мы и дальше ничего не собираемся скрывать от нашего общества, от нашего народа, да и от вас, от журналистов. Будем готовы ответить всегда на любые, пусть даже и не совсем приятные и удобные для нас вопросы».



Валерий Максименко также поблагодарил сотрудников СМИ за сотрудничество.

