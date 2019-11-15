Свидетельств вмешательства России в избирательные процессы Британии нет - Джонсон

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу об отсутствии свидетельств вмешательства России в избирательные процессы в Соединенном Королевстве.

"Свидетельств этого нет", - сказал он в радиоэфире Би- би-си, отвечая на ремарку ведущей о серьезности темы приписываемого России вмешательства в британскую политику.



Джонсон коснулся и темы парламентского доклада о той угрозе, которую Россия якобы может представлять для британской демократии. В конце октября бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив обвинил правительство в том, что оно противодействует преданию гласности доклада. Он был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности, который возглавляет экс-генпрокурор, и направлен 17 октября на Даунинг-стрит. Грив обратил внимание на то, что обычно этот процесс занимает 10 дней.



"Нет никаких причин, чтобы менять установленную процедуру относительно публикации докладов комитета по разведке и безопасности лишь потому, что проходят выборы", - сказал премьер. "Они обычно не публикуются с такой скоростью", - добавил Джонсон.

