Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве - Нарышкин
14:32 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответные действия РФ на помилование в Литве осужденных за шпионаж российских граждан будут зеркальными. Об этом заявил в пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
"По моим данным, это зеркальные меры", - сказал он.
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