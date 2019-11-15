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Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве - Нарышкин

14:32 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответные действия РФ на помилование в Литве осужденных за шпионаж российских граждан будут зеркальными. Об этом заявил в пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"По моим данным, это зеркальные меры", - сказал он.

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