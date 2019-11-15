За полеты астронавтов на "Союзах" США заплатили России почти $4 млрд

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

США заплатили России почти $4 млрд за полёты астронавтов на «Союзах». К июлю этого года NASA купило 70 мест в космических кораблях, говорится в отчёте главного инспектора аэрокосмического агентства Пола Мартина.

При этом в документе отмечается, что за 20 лет существования МКС к станции осуществили 85 пилотируемых полётов российских «Союзов» и американских Space Shuttle.



С 2014 года частные компании SpaceX и Boeing строят корабли по контракту с NASA, но сроки ввода их в эксплуатацию до сих пор не ясны. Сейчас в США задумываются о том, чтобы купить у России места на «Союзах» в будущем году. Говорит Москва

