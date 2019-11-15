В РАН подвели итоги выборов академиков и членов-корреспондентов
15:12 15.11.2019 Источник: РБК
В Российской академии наук подвели итоги выборов академиков и членов-корреспондентов, передает корреспондент РБК.
Для избрания академиком или членкором кандидату было необходимо набрать две трети голосов. За кандидатов в академики могли голосовать только действительные академики РАН. В РАН в 2019 году заявлены 76 вакансий академиков и 171 вакансия члена-корреспондента.
Академиком в отделение медицинских наук был избран директор Национального медицинского исследовательского центра им Н.Н.Блохина Иван Стилиди. Крупнейший онкоцентр России оказался в центре внимания в начале октября из-за произошедшего конфликта между руководством и врачами.
В отделение общественных наук членкором в секции «право» выбран ректор СПбГУ Николай Кропачев.
В секции «право» академиком в отделение общественных наук стал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
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