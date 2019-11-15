Возбуждено дело против эксперта, выявившего алкоголь в крови ребенка в Кировской области
15:32 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении эксперта, выявившего алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка в Кировской области. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс- службе СК.
13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"). За рулем автомобиля находился сотрудник полиции. Родители мальчика получили результаты судмедэкспертизы, которая показала наличие в крови погибшего 0,51 промилле этанола.
"Главным следственным управлением СК в ходе расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в котором погиб шестилетний мальчик, установлены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. Халатность усматривается в действиях судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергея Насонова", - уточнили в СК. Следствие считает, что эксперт не исполнил в полном объеме свои должностные обязанности при судебно-медицинском исследовании тела погибшего мальчика. Судебно-медицинское исследование он начал лишь 15 июля, изъяв только кровь ребенка. "Образец крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию хранился несколько дней без помещения в холодильную камеру, что повлекло возможность порчи этого образца", - отметили в СК.
После получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал значения такому результату и не стал проводить дополнительную проверку, образцы крови были уничтожены по истечении срока хранения.
"Следствием перед судом возбуждено ходатайство об отстранении Насонова от должности", - добавил представитель пресс-службы.
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