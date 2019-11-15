Моралес нарушил условия предоставления политического убежища - и. о. президента Боливии

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объявившая себя исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес считает, что экс- глава государства Эво Моралес не имеет права участвовать в политической жизни страны после получения убежища в Мексике. Такое мнение она высказала в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си, опубликованном в пятницу.

"Он должен ответить перед законом, потому что он трусливо бежал. Он знает, что он должен ответить перед законом страны, кроме того, он нарушает все условия [предоставления политического] убежища, так как открыто участвует в политике, а его статус не разрешает политическую деятельность", - сказала Аньес, отвечая на вопрос о том, какие санкции могут быть применены в отношении экс-президента в случае нарушения им условий предоставления политического убежища.



Она добавила, что Моралес должен быть лишен права когда- либо баллотироваться на пост президента Боливии, если будет доказана его причастность к нарушению избирательного законодательства. "Чтобы такое нарушение имело место, у него должен быть не только непосредственный исполнитель, но и организатор. Санкции в отношении Эво Моралеса должны быть показательными, потому что мы, боливийцы, не заслуживаем всего этого, ведь мы заплатили за демократию такую высокую цену", - отметила Аньес. Политик также считает, что если факт нарушения избирательного законодательства на выборах будет доказан, левая партия Моралеса "Движение к социализму" должна быть лишена регистрации.

