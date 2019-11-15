Россиян не будут штрафовать за отказ от переписи
17:40 15.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Россиян не планируют штрафовать за отказ от переписи. Принцип добровольности сохранится и впредь, — пообещал глава Росстата Павел Малков. Он подчеркнул, что было активное обсуждение этой темы с экспертным сообществом. В итоге пришли к выводу, что угроза штрафов может привести к негативному восприятию мероприятия. Перепись населения, напомню, должна пройти в России в следующем году. Эхо Москвы
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