Более 40 гектаров благоустроили в СЗАО по программе "Мой район"

16:32

В Северо-Западном округе Москвы в нынешнем году по программе «Мой район» удалось благоустроить более 40 га территорий. По данным информационного центра правительства Москвы, это, например, 16 парков и знаковых объектов.



«В каждом районе округа появились новые общественные пространства с комфортными прогулочными зонами, лавочками, качелями, фонтанами и цветниками, современными детскими и спортивными площадками. Наибольший отклик у жителей получили такие объекты как: парк «Пальмира» в районе Куркино, территория новой базы для гребного слалома в районе Покровское-Стрешнево, сквер с «тропой приключений» и игровыми комплексами на улице Кулакова в районе Строгино», - говорится в сообщении префектуры СЗАО.



Напомним, "Мой район" - специальная программа, помогающая создавать комфортные общественные пространства в любой части мегаполиса, а также призванная улучшить качество жизни и городской среды во всех районах Москвы.





