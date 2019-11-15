Владимир Ефимов: Москва в рейтинге инновационных городов разделила место с Осакой и Ванкувером

16:33

Москва за год поднялась в глобальном индексе инновационных городов мира 2thinknow на 10 пунктов. Innovation Cities Global Index выходит в 12 раз, по данным 2019 года, российская столица на 38 месте, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, равное с Москвой количество баллов набрали Осака (Япония) , Ванкувер (Канада), Портленд и Лас-Вегас (США). «Москва оставила позади себя в рейтинге Стамбул, Осло, Рим, Копенгаген, Дублин, Гонконг, Хельсинки, Брюссель», - отметил Ефимов.



Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов напоминает, что в 2012 году столица РФ занимала в рейтинге 192 место: «За 7 лет Москва сделала качественный рывок, поднявшись в рейтинге 2thinknow более чем на 150 позиций», - отметил министр. По его словам, города оценивались по 162 показателям, объединенным в три блока: инфраструктура для человеческого капитала, рыночный потенциал, культурное достояние. Помимо уровня благосостояния, оценивался уровень образования жителей, возможности для развития бизнеса, налоговая политика и шаги правительства по внедрению IT и потенциал для их развития. Также эксперты обращали внимание на продвижение бренда города и коммуникационные возможности.



По оценке экспертов Innovation CitiesGlobal Index, Санкт-Петербург на 109 месте, Казань в четвертой сотне, Новосибирск на 405 месте, на 416 – Екатеринбург. Лидерами мирового рейтинга стали пять мегаполисов: Токио, Сингапур, Лондон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.





