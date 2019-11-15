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НОВОСТИ

В окресностях Киева пойман один из главарей ИГ

18:21 15.11.2019 Источник: Интерфакс

В Киевской области в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины, МВД Грузии и ЦРУ США задержан один из руководителей террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает пресс-центр СБУ.

"По полученным данным с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГ - заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани", - сказано в сообщении.

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