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НОВОСТИ

СМИ стала известна дата саммита Нормандской четверки

18:33 15.11.2019 Источник: Интерфакс

Саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.

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