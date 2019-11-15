В Венеции собирают средства на ремонт пострадавшего от наводнения Собора Св. Марка

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Собор Святого Марка на одноименной площади в Венеции нуждается в серьезном восстановлении после наводнения, вызванного рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды". Об этом объявил в пятницу министр культуры Италии Дарио Франческикини после посещения базилики.

"Крипту вновь залило, мы оцениваем ущерб. К счастью, он не непоправимый, но нужны структурные работы во всем соборе", - сказал министр. Он добавил, что будут открыты смс-канал и счет для оказания финансовой поддержки городу. Кроме того, он объявил, что все пожертвовавшие на ликвидацию последствий бедствия получат скидки в учреждениях культуры страны.