Турция и США собираются изучить "влияние" работы ЗРК С-400 на истребители F-35 - СМИ
19:00 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция не откажется от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала ТРТ. "Турция не отступит в вопросе с С-400, системы будут введены в строй", - подчеркнул он.
Кроме того, представитель Эрдогана сообщил, что Анкара и Вашингтон "приступили к работе по созданию совместного механизма для выявления влияния С-400 на [истребители пятого поколения] F-35". Однако Калын не уточнил, что именно входит в это понятие, и чем будут заниматься специалисты двух стран.
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