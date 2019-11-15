Президент Украины подтвердил участие в саммите Нормандской четверки

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский примет участие в саммите "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря", - сказано в сообщении.