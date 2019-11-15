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НОВОСТИ

Президента России ждут в Турции в начале января будущего года

19:50 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин может посетить республику в первую неделю января следующего года.

"Визит Путина в Турцию запланирован на первую неделю января. Президенты встретятся по случаю завершения работ по "Турецкому потоку", они также обсудят двусторонние отношения", - сказал представитель турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

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