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НОВОСТИ

Саммит Нормандской четверки официально подтвержден Парижем

20:00 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Елисейский дворец официально подтвердил проведение саммита в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и ФРГ) 9 декабря в Париже. Об этом в ответ на вопрос корр. ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Саммит в нормандском формате пройдет в понедельник, 9 декабря 2019 года. Он соберет в Париже глав государств и правительств Франции, Германии, России и Украины", - указал пресс-атташе.

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