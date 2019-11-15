Саммит Нормандской четверки официально подтвержден Парижем
20:00 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Елисейский дворец официально подтвердил проведение саммита в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и ФРГ) 9 декабря в Париже. Об этом в ответ на вопрос корр. ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.
"Саммит в нормандском формате пройдет в понедельник, 9 декабря 2019 года. Он соберет в Париже глав государств и правительств Франции, Германии, России и Украины", - указал пресс-атташе.
НОВОСТИ
- 21:22 15.11.2019
- Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
- 19:50 15.11.2019
- Президента России ждут в Турции в начале января будущего года
- 19:15 15.11.2019
- Президент Украины подтвердил участие в саммите Нормандской четверки
- 19:10 15.11.2019
- В Венеции собирают средства на ремонт пострадавшего от наводнения Собора Св. Марка
- 19:00 15.11.2019
- Турция и США собираются изучить "влияние" работы ЗРК С-400 на истребители F-35 - СМИ
- 18:50 15.11.2019
- Обнародована одна из стенограмм телефонного разговора Трампа и Зеленского
- 18:33 15.11.2019
- СМИ стала известна дата саммита Нормандской четверки
- 18:21 15.11.2019
- В окресностях Киева пойман один из главарей ИГ
- 17:40 15.11.2019
- Россиян не будут штрафовать за отказ от переписи
- 17:12 15.11.2019
- Осужденный в РФ за шпионаж Фруде Берг передан Норвегии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать