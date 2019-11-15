Саммит Нормандской четверки официально подтвержден Парижем

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Елисейский дворец официально подтвердил проведение саммита в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и ФРГ) 9 декабря в Париже. Об этом в ответ на вопрос корр. ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Саммит в нормандском формате пройдет в понедельник, 9 декабря 2019 года. Он соберет в Париже глав государств и правительств Франции, Германии, России и Украины", - указал пресс-атташе.