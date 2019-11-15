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НОВОСТИ

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

21:22 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Боливии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой. Об этом сообщила в пятницу глава МИД республики Карен Лонгарик, назначенная на эту должность временным руководителем государства Жанин Аньес.

"Венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии", - приводит ее слова портал "Эрболь".

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