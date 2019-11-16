Трамп назвал позором для США действия демократов на слушаниях в Конгрессе
23:22 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правила, установленные демократами в ходе слушаний в Конгрессе США по расследованию дела об импичменте, являются позором для всей страны. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Я смотрел немного слушания, вчера не смотрел, потому что проводил переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Это (слушания - здесь и далее прим. ТАСС) позор, - сказал он. - У нас великое республиканское представительство, люди были избраны людьми. Но им (республиканцам на слушаниях) не позволяли задавать вопросы, делать заявления, свидетельствовать. Это позор для нашей нации".
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