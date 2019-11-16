Китай пытается подорвать кибербезопасность НАТО - госсекретарь США
09:30 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО сталкивается с вызовами со стороны Китая в сфере кибербезопасности. Такое мнение высказал в пятницу, выступая в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас), госсекретарь США Майкл Помпео.
"Одна из проблем, которыми сейчас занимается НАТО, состоит в том, чтобы определить, как вести дела с Китаем, - сказал он, отвечая на вопрос о роли НАТО в мире. - Эта организация создана для других целей, однако у киберугроз нет географических границ. НАТО сталкивается с попытками Китая подорвать безопасность альянса, безопасность в сфере коммуникаций, поэтому мы понимаем, что альянс должен меняться".
По словам госсекретаря, Запад сталкивается с "комплексным вызовом" со стороны Китая.
"С такими вызовами со стороны авторитарных режимов Америка сталкивалась ранее, - продолжал он. - Однако никогда ранее он не исходил от страны, обладающей в пять раз большим населением, чем мы, и столь масштабной экономикой, которая тесно связана с нашей".
Как подчеркнул Помпео, США сталкиваются с вызовом со стороны Коммунистической партии Китая, которая, по его словам, "изменилась в последние годы и вовлечена в действия, которые не только не соответствуют тому, что я считаю наилучшими для мира или которые Америка считает наилучшими, но и не соответствующими тому, что они сами обещали".
"Прежде всего, необходимо, чтобы Коммунистическая партия Китая вела себя таким образом, который соответствует взятым ими обязательствам, - подчеркнул он. - А мы должны сделать все для того, чтобы каждый осознавал те вызовы, которые бросает Китай".
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