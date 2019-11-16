Трамп считает правила слушаний в Конгрессе США позором для страны

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правила, установленные демократами в ходе слушаний в Конгрессе США по расследованию дела об импичменте, являются позором для всей страны. Об этом заявил в пятницу президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я смотрел немного слушания, вчера не смотрел, потому что проводил переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Это (слушания - здесь и далее прим. ТАСС) позор, - сказал он. - У нас великое республиканское представительство, люди были избраны людьми. Но им (республиканцам на слушаниях) не позволяли задавать вопросы, делать заявления, свидетельствовать. Это позор для нашей нации".

"Я люблю открытость, я самый открытый президент в истории <...>. Но такие люди, как изворотливый [глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам] Шифф, не позволили нам иметь адвокатов, свидетелей, - обратил внимание Трамп. - Я впервые сегодня посмотрел слушания, это очень печально, когда вы видите, что людям не позволяют задавать вопросы. Это как посмешище перед всем миром". Он назвал слушания "политическим, незаконным процессом".

Хозяина Белого дома попросили прокомментировать его записи в "Твиттере" с критикой в адрес бывшего посла США в Киеве Мари Йованович, которая в пятницу давала показания в Конгрессе. "У меня свобода слова", - парировал Трамп.

"Если кто-то говорит обо мне, а нам не позволяют быть даже представленными <...>. То, что происходит сейчас, это невиданный в истории страны позор", - подчеркнул президент.



