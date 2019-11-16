В день годовщины движения "желтых жилетов" МВД Франции мобилизует силы
09:50 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД Франции принимает меры для обеспечения порядка в 53-й день протеста "желтых жилетов", которые намерены в субботу отметить первую годовщину их движения. Как сообщил телеканал Бэ-эф-эм, сделавший собственные подсчеты, только в Париже будут мобилизованы не менее 2,5 тыс. жандармов и полицейских из спецподразделений, к которым присоединятся и несколько тысяч муниципальных полицейских.
МВД, как и в предыдущие месяцы, отказывается приводить какие-либо цифры, чтобы не раскрывать тем самым свои планы противодействия протестующим. По данным телеканала, в Париже и парижском районе отозваны из отпусков и отгулов все полицейские, также из других регионов к столице перебрасываются дополнительные силы. Префектура полиции Парижа объявила, что в центральной части города создаются несколько зон, в которых манифестации категорически запрещены. Это район Елисейских Полей и расположенного рядом Елисейского дворца, площадь Звезды-генерала де Голля, на которой находится Триумфальная арка, кварталы Сената, Национального собрания, Матиньонского дворца (резиденции премьер-министра), собора Парижской Богоматери.
Также под особый контроль берутся площадь Трокадеро, расположенная на противоположном берегу Сены от Эйфелевой башни, районы Венсенского и Булонского лесопарков.
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