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Италия: Власти призвали всех оказать помощь пострадавшей от наводнения Венеции

10:00 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Италии обратились ко всем, кому небезразлично "общечеловеческое достояние" Венеции, оказать помощь и поддержку городу, пострадавшему от наводнения. Как сообщается в пятницу на сайте мэрии, открыт счет для пожертвований.

Кроме того, каждый желающий может пожертвовать два евро на ликвидацию последствий бедствия, отправив смс-сообщение. По инициативе Минкульта Италии к акции присоединились все операторы сотовой связи.

Отдельные организации и учреждения объявили об инициативах подобного рода, призвав добровольцев оказать помощь тому или иному музею, библиотеке, школе, церкви. Миланский театр "Ла Скала" перечислит всю прибыль от билетов на спектакли в эти выходные в пользу венецианского театра "Ла Фениче", который из-за сложившейся в городе ситуации был вынужден отменить представления.

Представители гостиничного бизнеса призывают туристов не отказываться от поездок в Венецию, несмотря на сохраняющиеся сложности из-за "высокой воды". На данный момент от запланированного ранее путешествия отказались около трети туристов.

  

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