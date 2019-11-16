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По объектам ХАМАС в секторе Газа наносит удары израильской армией

10:40 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля в субботу утром начала наносить удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Сообщение об этом опубликовано на странице армейской пресс-службы в "Твиттере".

"В настоящее время мы наносим удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа", - говорится в тексте.

Данные о том, что именно подверглось атаке, не приводятся.

В ночь на субботу из сектора Газа в сторону города Беэр-Шева, расположенного на юге Израиля, были выпущены две ракеты, которые перехватила система противовоздушной обороны "Железный купол".


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