По объектам ХАМАС в секторе Газа наносит удары израильской армией
10:40 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля в субботу утром начала наносить удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Сообщение об этом опубликовано на странице армейской пресс-службы в "Твиттере".
"В настоящее время мы наносим удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа", - говорится в тексте.
Данные о том, что именно подверглось атаке, не приводятся.
В ночь на субботу из сектора Газа в сторону города Беэр-Шева, расположенного на юге Израиля, были выпущены две ракеты, которые перехватила система противовоздушной обороны "Железный купол".
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