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В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открылась выставка Марка Шагала

10:55 16.11.2019 Источник: НГ-Online

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Фото Константина Семенца
Сразу более 200 работ Марка Шагала можно впервые увидеть в Подмосковье. В музее «Новый Иерусалим» в Истре открылась выставка, организованная при личной поддержке губернатора и правительства Московской области.

Этой экспозицией в регионе стартовала ежегодная акция «Зима в Подмосковье».

«Я хотел выразить слова благодарности внучкам Марка Шагала — Белле и Мерет Мейер, куратору выставки Екатерине Леонидовне Селезневой. Без их поддержки было бы невозможно организовать это мероприятие на территории «Нового Иерусалима», - сказал накануне открытия выставки губернатор Андрей Воробьёв. - Мы стараемся наполнять наш музей интересными, уникальными работами, в чем нам помогают родственники великих художников. Надеемся, эта выставка побьет все рекорды посещаемости. До этого здесь был ряд успешных проектов, например, экспозиция Фаберже».

Внучки Марка Шагала стали почетными гостями церемонии открытия. Они специально приехали в Подмосковье из Нью-Йорка и Парижа.

«Мы счастливы быть причастными к этому проекту. Когда смотришь на любую работу Марка Шагала, всегда находишь то, чего не видел раньше, - отметила Белла Мейер. - Здесь представлено несколько личных картин - портреты бабушки. Помимо того, как они исполнены, насколько были модернистскими для своего времени, они для нас очень сентиментальны. Мы знали дедушку, но бабушку нет. Поэтому, когда смотрим на эти работы, будто говорим с ангелом».

На выставке «Шагал: между небом и землей» можно будет увидеть живопись, графику и гобелены художника. 22 эскиза, а также существующие в единственном экземпляре 105 библейских гравюр, раскрашенных им вручную, впервые демонстрируются в России. Всего здесь 239 картин из музеев России, Франции, Белоруссии и частных собраний. В экспозицию включены предметы быта и религиозного обихода, лубки и изразцы, которые можно увидеть в произведениях художника. Выставка «Шагал: между небом и землей» продлится до 8 марта 2020 года.

Адрес МВК «Новый Иерусалим»: Московская область, город Истра, Ново-Иерусалимская набережная, д. 1.

Георгий Соловьев


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