В рамках операции "Источник мира" началось седьмое совместное патрулирование РФ и Турции
11:10 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская военная полиция и турецкие вооруженные силы начали седьмое патрулирование в приграничном районе на севере Сирии в нескольких десятках километров от населенного пункта Камышлы. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Минобороны РФ.
"Совместное патрулирование проходит по маршруту, который, стартовал от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейрун-Ага, - отмечается в сообщении. - В состав совместного патруля входили 8 единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств".
Воздушным патрулированием района занимаются экипажи вертолетов ВКС России. Мониторинг обстановки на маршруте движения сухопутной колонны ведет российский беспилотник "Орлан-10".
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