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За 2019 год выросло количество преступлений террористической направленности - данные МВД

11:40 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество преступлений террористической направленности за девять месяцев этого года возросло на 3%, экстремистских преступлений сократилось на 61%. Об этом говорится в статистических данных МВД.

"В январе - сентябре 2019 года зарегистрировано 1382 преступления террористического характера [это на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года] и 454 преступления экстремистской направленности [меньше на 61%]", - говорится в документе.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что в этом году на стадии подготовки в России предотвращены 39 терактов. Кроме того, в этом году были нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности, ликвидированы 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России.


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