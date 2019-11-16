0
0
67
НОВОСТИ

Из-за снегопада около 170 тыс. домов лишены электроснабжения на юго-востоке Франции

12:10 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 170 тыс. домов лишены электроснабжения на юго-востоке Франции из-за повреждений линий электропередачи, вызванных снегопадами. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении оператора энергосетей Франции Enedis ("Энедис").

"По состоянию на 9:00 (11:00 мск) 170 тыс. домов остаются без электричества в департаментах Дром, Изер, Ардеш, Рона и Луара. Более 2,2 тыс. сотрудников компании устраняют неполадки", - отмечается в коммюнике

Сильные снегопады обрушились на юго-восточные районы Франции 14 ноября, приведя к серьезным затруднениям движения транспорта, а также обрыву линий электропередачи. 15 ноября количество оставшихся без электричества домов составило 300 тыс.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:40 16.11.2019
Российских специалистов пригласили для восстановления Нотр-Дам де Пари - посол Франции в РФ
0
1
11:40 16.11.2019
За 2019 год выросло количество преступлений террористической направленности - данные МВД
0
111
11:10 16.11.2019
В рамках операции "Источник мира" началось седьмое совместное патрулирование РФ и Турции
0
146
10:55 16.11.2019
В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открылась выставка Марка Шагала
0
169
10:40 16.11.2019
По объектам ХАМАС в секторе Газа наносит удары израильская армия
0
201
10:00 16.11.2019
Италия: Власти призвали всех оказать помощь пострадавшей от наводнения Венеции
0
226
09:50 16.11.2019
В день годовщины движения "желтых жилетов" МВД Франции мобилизует силы
0
218
09:40 16.11.2019
Трамп считает правила слушаний в Конгрессе США позором для страны
0
216
09:30 16.11.2019
Китай пытается подорвать кибербезопасность НАТО - госсекретарь США
0
221
23:22 15.11.2019
Трамп назвал позором для США действия демократов на слушаниях в Конгрессе
0
711

Возврат к списку