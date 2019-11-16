Из-за снегопада около 170 тыс. домов лишены электроснабжения на юго-востоке Франции
12:10 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 170 тыс. домов лишены электроснабжения на юго-востоке Франции из-за повреждений линий электропередачи, вызванных снегопадами. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении оператора энергосетей Франции Enedis ("Энедис").
"По состоянию на 9:00 (11:00 мск) 170 тыс. домов остаются без электричества в департаментах Дром, Изер, Ардеш, Рона и Луара. Более 2,2 тыс. сотрудников компании устраняют неполадки", - отмечается в коммюнике
Сильные снегопады обрушились на юго-восточные районы Франции 14 ноября, приведя к серьезным затруднениям движения транспорта, а также обрыву линий электропередачи. 15 ноября количество оставшихся без электричества домов составило 300 тыс.
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