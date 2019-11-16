Российских специалистов пригласили для восстановления Нотр-Дам де Пари - посол Франции в РФ
12:40 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французская Республика обратилась к России за помощью в восстановлении Нотр-Дам де Пари. Об этом сообщила журналистам в субботу посол Франции в России Сильви Берманн в ходе рабочего визита в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО - Югра).
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля и большую часть кровли. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Россия наряду с другими странами предлагала свою помощь в восстановлении собора. Как сообщал в октябре министр культуры Франции Франк Риестер, объем средств, уже перечисленных на его восстановление, составляет более 100 млн евро.
"Мы поддерживаем контакты по этому вопросу. Мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить собор Парижской Богоматери. <...>. Мы официально их пригласили и очень благодарны, что нам помогут", - сказала посол в Ханты-Мансийске.
В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что в регионе также имеются специалисты, которые смогут помочь в восстановлении храма. "Среди югорчан есть талантливые люди в работе с деревом, которые готовы участвовать в проектах по восстановлению собора", - сказала она журналистам.
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