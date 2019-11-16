Десятки протестантов перекрыли окружную дорогу, более 15 задержаны французской полицией - СМИ

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько десятков сторонников протестного движения "желтые жилеты" в субботу вышли на проезжую часть парижской окружной дороги (бульвар Переферик) на северо-западе французской столицы. Прямую трансляцию с места событий ведет телеканал Бэ-эф-эм.

Судя по кадрам, движение по дороге было полностью заблокировано на несколько минут. Затем на место прибыли отряды полиции, которые прогнали участников акции с трассы, однако сейчас манифестанты стоят на обочинах дороги.

Полицейские задержали 16 участников акций протеста движения "желтых жилетов" в Париже. Об этом говорится в распространенном в субботу в "Твиттере" сообщении парижской префектуры полиции.

"К 10 часам утра (12:00 мск) полицейские провели 16 задержаний и 1192 досмотра", - отмечается в сообщении. Отмечается, что несколько задержаний произошли еще до начала акций протеста, а некоторые - во время их проведения.