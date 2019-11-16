Заявление Помпео о Крыме и Голанах пример избирательных подходов к международному праву - Слуцкий
14:10 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявление госсекретаря США Майкла Помпео о разнице в вопросах непризнания воссоединения Крыма с РФ и признания израильского суверенитета над Голанскими высотам - проявление двойных стандартов и политической слепоты, которую Вашингтон навязывает другим странам. Так высказывания шефа американской дипломатии в субботу журналистам прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Заявление госсекретаря США Помпео о "разных фактических обстоятельствах" в вопросах признания Крыма и Голанских высот - ярчайший пример двойных стандартов и избирательных подходов к международному праву. Хотя "обстоятельства" действительно разные, но исключительно с точки зрения обратной логики", - указал Слуцкий.
Он напомнил, что "Голаны были захвачены и оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны, а американское признание израильского суверенитета, провозглашенного в одностороннем порядке над этой территорией, полностью идет вразрез в резолюциями СБ ООН". "Воссоединение Крыма с Россией произошло на основании всенародного волеизъявления населения полуострова, его вхождение в состав РФ было добровольным. Это был осознанный выбор крымчан на фоне антиконституционного и кровавого переворота на Украине", - подчеркнул глава думского комитета.
"Разницу не увидит только слепой. Но эта политическая слепота как раз и насаждается Дальним Западом, где не прекращаются попытки "взлома" действующего миропорядка и подмены его некими "правилами" для обеспечения американской гегемонии", - резюмировал Слуцкий.
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