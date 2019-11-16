У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9
14:40 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в субботу у берегов Индонезии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, очаг залегал в акватории Молуккского моря на глубине около 80 км. Эпицентр находился в 171 км к востоку от расположенного на острове Сулавеси города Манадо, население которого составляет 452 тыс. человек.
Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.
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