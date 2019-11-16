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На август 2020 могу быть назначены выборы президента в Белоруссии - ЦИК

15:30 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередные президентские выборы в Белоруссии могут пройти в конце августа будущего года, другие возможные сроки проведения президентской кампании не обсуждались. Об этом сообщила ТАСС в субботу председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

"Насколько я знаю, предварительно, никаких иных мнений, кроме одного, что выборы президента проводить в возможно крайний срок, не было. 30 августа [2020 года] - это последняя возможность, ни о каком другом сроке я не слышала", - отметила глава ЦИК.

Так она прокомментировала возможность проведения выборов президента страны уже весной будущего года. "Не могу дать ответ: ни положительный, ни отрицательный. Потому что я не уполномочена решать эти вопросы. Со мной никто не делился этими сроками, по крайней мере те, кто вправе обсуждать эти вопросы и определять политику страны", - сказала глава ЦИК Белоруссии.


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