На август 2020 могу быть назначены выборы президента в Белоруссии - ЦИК
15:30 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередные президентские выборы в Белоруссии могут пройти в конце августа будущего года, другие возможные сроки проведения президентской кампании не обсуждались. Об этом сообщила ТАСС в субботу председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина.
"Насколько я знаю, предварительно, никаких иных мнений, кроме одного, что выборы президента проводить в возможно крайний срок, не было. 30 августа [2020 года] - это последняя возможность, ни о каком другом сроке я не слышала", - отметила глава ЦИК.
Так она прокомментировала возможность проведения выборов президента страны уже весной будущего года. "Не могу дать ответ: ни положительный, ни отрицательный. Потому что я не уполномочена решать эти вопросы. Со мной никто не делился этими сроками, по крайней мере те, кто вправе обсуждать эти вопросы и определять политику страны", - сказала глава ЦИК Белоруссии.
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