За создание "ведомства психологической защиты населения" выступил министр обороны Швеции - СМИ

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил за идею создания "ведомства психологической защиты населения", которое информировало бы о позиции и действиях органов власти, сообщает в субботу Шведское радио.

"Считаю важным, чтобы у нас в Швеции было ведомство психологической защиты, где бы существовал прямой канал, предоставляющий информацию государственной власти о том, что происходит в различных ситуациях, и к которому люди могли бы испытывать доверие. Но и СМИ должны быть подготовлены к такой ситуации, чтобы не оказаться в положении, когда их в своих целях могут использовать враждебные силы", - заявил Хультквист. Он отметил, что вопрос о создании такого ведомства в настоящее время рассматривается в правительстве.

Как утверждается в радиорепортаже, министр обороны обеспокоен тем, что информация в шведских СМИ собирается и используется, например, для дезинформации. Поэтому, по его мнению, газетам, радио, ТВ следует быть лучше подготовленными к кризисным ситуациям - например, если Швеция подвергнется нападению. "Я вижу, как выглядит текущая ситуация, когда многое происходит в социальных сетях и в других контекстах, что используется для определенных целей - чтобы добраться до нас и разделить общество. И это только пример того, что может случиться в реальной кризисной ситуации", - отметил министр.



