0
0
64
НОВОСТИ

За создание "ведомства психологической защиты населения" выступил министр обороны Швеции - СМИ

16:40 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил за идею создания "ведомства психологической защиты населения", которое информировало бы о позиции и действиях органов власти, сообщает в субботу Шведское радио.

"Считаю важным, чтобы у нас в Швеции было ведомство психологической защиты, где бы существовал прямой канал, предоставляющий информацию государственной власти о том, что происходит в различных ситуациях, и к которому люди могли бы испытывать доверие. Но и СМИ должны быть подготовлены к такой ситуации, чтобы не оказаться в положении, когда их в своих целях могут использовать враждебные силы", - заявил Хультквист. Он отметил, что вопрос о создании такого ведомства в настоящее время рассматривается в правительстве.

Как утверждается в радиорепортаже, министр обороны обеспокоен тем, что информация в шведских СМИ собирается и используется, например, для дезинформации. Поэтому, по его мнению, газетам, радио, ТВ следует быть лучше подготовленными к кризисным ситуациям - например, если Швеция подвергнется нападению. "Я вижу, как выглядит текущая ситуация, когда многое происходит в социальных сетях и в других контекстах, что используется для определенных целей - чтобы добраться до нас и разделить общество. И это только пример того, что может случиться в реальной кризисной ситуации", - отметил министр.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:10 16.11.2019
В Рязанской области вблизи жилого дома упал военный беспилотник "Орион"
0
0
16:10 16.11.2019
По факту смерти лидера "Новой России" Никиты Исаева СК проводит проверку
0
125
15:30 16.11.2019
На август 2020 могу быть назначены выборы президента в Белоруссии - ЦИК
0
160
14:40 16.11.2019
У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9
0
193
14:10 16.11.2019
Заявление Помпео о Крыме и Голанах пример избирательных подходов к международному праву - Слуцкий
0
257
13:30 16.11.2019
Десятки протестантов перекрыли окружную дорогу, более 15 задержаны французской полицией - СМИ
0
262
12:40 16.11.2019
Российских специалистов пригласили для восстановления Нотр-Дам де Пари - посол Франции в РФ
0
319
12:10 16.11.2019
Из-за снегопада около 170 тыс. домов лишены электроснабжения на юго-востоке Франции
0
312
11:40 16.11.2019
За 2019 год выросло количество преступлений террористической направленности - данные МВД
0
337
11:10 16.11.2019
В рамках операции "Источник мира" началось седьмое совместное патрулирование РФ и Турции
0
324

Возврат к списку